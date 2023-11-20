Москва, 20 ноября, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Антироссийские санкции обладают эффектом бумеранга, от них страдают сами европейцы. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 20 ноября журналистам.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Ранее издание EUobserver сообщило, что готовящийся в Евросоюзе запрет на импорт российских алмазов затронет ювелирные изделия с алмазами и жемчугом. По словам Пескова, в Европе продолжают попытки найти санкционные решения, которые били бы по России.

«Как правило, получается, что частично срабатывает эффект бумеранга. Страдают интересы самих европейцев», — сказал представитель Кремля.

России, добавил он, до сих пор удавалось находить способы, чтобы свести к минимуму негативные последствия санкций.

Как сообщало ИА Регнум,меры против российской алмазной отрасли будут включены в12-й пакет антироссийских санкций, который готовит Евросоюз. По словам вице-премьера, главы Минпромторга Дениса Мантурова, предложенные ограничения указывают на то, что идеи у ЕС иссякли. Россия, отметил он, справляется с ранее введёнными санкциями и справится с новыми.