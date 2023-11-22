Москва, 22 ноября, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров провёл тренировку по теннису. Видео он опубликовал 22 ноября в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

На кадрах Костомаров тренируется наносить удары по мячу ракеткой, которую он держит протезом правой руки. Сначала он несколько раз уронил ракетку, но затем её привязали к протезу.

«Сначала полное разочарование. Без рук ужасно трудно и морально, и физически. Но потом можно найти выход из этой ситуации, если сильно захотеть. А хочу я очень», — написал Костомаров.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января Костомаров был госпитализирован в больницу с пневмонией, где провёл 175 дней. У него развился некроз. Спортсмен перенёс несколько операций по ампутации рук и ног. После выписки из больницы и протезирования он приступил к тренировкам.

В октябре Костомаров показал на видео, как впервые сел за руль автомобиля после перенесённых операций. Он показал, как выполняет повороты и развороты. По его словам, крутить руль ему вполне комфортно, только в левой руке возникают неприятные ощущения, но всё же он рад вернуться за руль.

7 ноября Костомаровпровёл тренировку по боксу без протеза. По словам спортсмена, он регулярно тренируется, чтобы добиться своей главной цели — вернуться на лёд на коньках, хотя признаёт, что такого катания как раньше уже не будет.