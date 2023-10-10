Сочи, Краснодарский край, 10 октября, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров намерен участвовать в гастролях шоу Ильи Авербуха после Нового года. Об этом он сообщил 10 октября журналистам на полях форума Innofood в Сочи.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фигурист Роман Костомаров

По словам Костомарова, подготовка к новой программе «Письма любви» проходила в Сочи и заняла полтора месяца. Скорее всего, это шоу будет показано в разных городах России.

«У нас предстоят гастроли после Нового года, в которых я буду тоже принимать участие в качестве не столько как фигуриста, хотя, конечно, обязательно попробую выйти на лёд», — сказал Костомаров.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января Костомарова госпитализировали с пневмонией, в больнице он провёл 175 дней. У фигуриста развился некроз, он перенёс несколько ампутаций на руках и ногах. После выхода из клиники и протезирования Костомаров приступил к тренировкам.

В августе во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи фигурист впервые появился на льду перед публикой. Позднее он поблагодарил поклонников за поддержку и рассказал, что вместе с супругой читает все их сообщения.