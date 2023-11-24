Москва, 24 ноября, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Морская авиация Черноморского флота РФ за неделю уничтожила 12 безэкипажных катеров ВСУ. Об этом 24 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Морской авиацией Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожены 12 безэкипажных катеров ВСУ, следовавших в направлении полуострова Крым», — сказал Конашенков.

Он добавил, что средствами противовоздушной обороны за неделю были сбиты самолёт Миг-29 и вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины, а также уничтожены 176 беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщало ИА Регнум, утром 22 ноября в западной части акватории Чёрного моря были обнаружены четыре безэкипажных катера ВМС Украины. Все они были уничтожены российскими военными.

17 ноября на юго-западе Чёрного моря обнаружили и уничтожили следовавшие в направлении Крыма семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа «Виллард» с десантной группой ВСУ.