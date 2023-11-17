Москва, 17 ноября, 2023, 19:55 — ИА Регнум. На юго-западе Чёрного моря обнаружили и уничтожили следовавшие в направлении Крыма семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа «Виллард» с десантной группой Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщили 17 ноября в Минобороны России.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Все обнаруженные цели уничтожили из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, в российском оборонном ведомстве 10 сентября заявили, что самолёты ВМФ России уничтожили в акватории Чёрного моря три быстроходных катера с украинскими десантными группами. В ведомстве отметили, что они проплывали северо-восточнее острова Змеиный. Они следовали в направлении Крыма.

Кроме того, ночью 2 сентября ВСУ, используя безэкипажный катер, попытались в третий раз атаковать Крымский мост.