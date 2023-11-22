Москва, 22 ноября, 2023, 06:41 — ИА Регнум. В Минобороны России сообщили об очередной атаке киевского режима. Утром 22 ноября в западной части акватории Чёрного моря были обнаружены, четыре безэкипажных катера ВМС Украины.

Иван Шилов ИА Регнум Черное море

Суда двигались в направлении Крыма.

«Все четыре катера были уничтожены российскими военными», — уточнили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения российской группировки войск «Центр» ударили по трём опорным пунктам ВСУ и районам скопления техники, также поражены около 30 артиллерийских позиций противника на краснолиманском направлении.

Ударные вертолёты Ка-52 группировки Центрального военного округа при поддержке БПЛА и группы передовых авиационных наводчиков поразили долговременный опорный пункт Вооружённых сил Украины на краснолиманском направлении. В Минобороны РФ отметили, что Ка-52 поразили цель ударом 80-миллиметровых неуправляемых авиационных ракет.