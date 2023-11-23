Москва, 23 ноября, 2023, 23:08 — ИА Регнум. Российское правительство продлило квоты на экспорт минеральных удобрений до 31 мая 2024 года, действовать они будут с 1 декабря 2023 года. Это связано с поддержанием достаточных объёмов удобрений на внутреннем рынке страны. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Общий объём экспортной квоты составит порядка 17 млн тонн, в том числе на азотные удобрения — 9,8 млн тонн, на сложные удобрения — более 7,1 млн тонн.

Распределить объёмы до 27 ноября поручено Минпромторгу.

Отмечается, что квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.

Как сообщало ИА Регнум, производители некоторых видов удобрений попросили российские власти скорректировать для них экспортные пошлины, сообщили 23 октября в Минэкономразвития.

Россия в первом полугодии 2023 года реализовала на мировой рынок удобрений как минимум на 6,6 млрд долларов, основными покупателями стали Индия, Бразилия и США.

РФ за 2022 год поставила на мировые рынки удобрения на 19,295 млрд долларов, это в 1,5 раза больше результата годом ранее.

В 2023 году Россия стала вторым поставщиком удобрений в США после Канады. Канадских удобрений закуплено на 2,8 млрд долларов. За Россией идут Саудовская Аравия — 484,4 млн долларов, Израиль — 216 млн долларов и Катар — 214,2 млн долларов.

В марте 2022 года американские власти вывели российские удобрения из-под санкций: управление по контролю за иностранными активами минфина США внесло их в перечень жизненно необходимых товаров наряду с лекарствами и сельхозпродукцией. Вероятно, это произошло из-за дефицита, вызванного нарушением поставок из России. Руководство США стало тайком побуждать сельскохозяйственные и транспортные компании к наращиванию закупок удобрений из РФ.