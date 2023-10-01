Москва, 1 октября, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Россия в первом полугодии 2023 года реализовала на мировой рынок удобрений как минимум на 6,6 млрд долларов, основными покупателями стали Индия, Бразилия и США. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на собственные расчёты на основе данных платформы ООН Comtrade национальных статистических служб.

Денис Абрамов/РИА Новости

Отмечается, что в январе–июне российские предприятия поставили удобрения в 57 государств на общую сумму в 6,6 млрд долларов. Почти половина российского экспорта пришлась на Бразилию (1,9 млрд долларов) и Индию (1,3 млрд долларов). На третьей строчке находятся США, которые купили удобрения на 890 млн долларов. Китай закупил удобрения на 632 млн долларов, Мексика — на 429 млн долларов, Турция — на 170 млн долларов, Германия — на 151 млн долларов. Закупили удобрения на сумму свыше ста миллионов долларов Сербия, Франция и Казахстан.

По данным Федеральной таможенной службы, Россия за 2022 год поставила на мировые рынки удобрения на 19,295 млрд долларов, это в 1,5 раза больше результата годом ранее.

Как передавало ИА Регнум, США за период с января по июль закупили российские удобрения на рекордные $944 млн. Такие данные приводит американская статистическая служба. Прежний рекорд был достигнут в прошлом году — тогда за семь первых месяцев года США импортировали удобрения из России на $900 млн. В этом году стоимость экспорта подросла на 5%.

В 2023 году Россия стала вторым поставщиком удобрений в США после Канады. Канадских удобрений закуплено на $2,8 млрд. За Россией идут Саудовская Аравия — $484,4 млн, Израиль — $216 млн и Катар — $214,2 млн.

В марте 2022 года американские власти вывели российские удобрения из-под санкций: управление по контролю за иностранными активами минфина США внесло их в перечень жизненно необходимых товаров наряду с лекарствами и сельхозпродукцией. Вероятно, это произошло из-за дефицита, вызванного нарушением поставок из России. По информации Bloomberg, руководство США стало тайком побуждать сельскохозяйственные и транспортные компании к наращиванию закупок удобрений из РФ.