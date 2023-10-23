Москва, 23 октября, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Производители некоторых видов удобрений попросили российские власти скорректировать для них экспортные пошлины, сообщили 23 октября в Минэкономразвития.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

По данным источника ТАСС в одном из профильных ведомств, обсуждается возможность отмены пошлин для производителей аммиака и метанола и снижения пошлин на калий с 10% до 3%.

В Минэкономразвития ответили утвердительно на вопрос, обращались ли компании — производители удобрений с заявкой о корректировке пошлин. При этом в министерстве отказались раскрывать подробности, отметив, что дата заседания подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию пока не определена.

Как передавало ИА Регнум, Россия в первом полугодии 2023 года реализовала на мировой рынок удобрений как минимум на 6,6 млрд долларов, основными покупателями стали Индия, Бразилия и США.

По данным Федеральной таможенной службы, Россия за 2022 год поставила на мировые рынки удобрения на 19,295 млрд долларов, это в 1,5 раза больше результата годом ранее.

В 2023 году Россия стала вторым поставщиком удобрений в США после Канады. Канадских удобрений закуплено на 2,8 млрд долларов. За Россией идут Саудовская Аравия — 484,4 млн долларов, Израиль — 216 млн долларов и Катар — 214,2 млн долларов.

В марте 2022 года американские власти вывели российские удобрения из-под санкций: управление по контролю за иностранными активами минфина США внесло их в перечень жизненно необходимых товаров наряду с лекарствами и сельхозпродукцией. Вероятно, это произошло из-за дефицита, вызванного нарушением поставок из России. По информации Bloomberg, руководство США стало тайком побуждать сельскохозяйственные и транспортные компании к наращиванию закупок удобрений из РФ.