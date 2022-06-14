Нью-Йорк, США, 14 июня, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Власти США тайно побуждают сельскохозяйственные и транспортные компании закупать больше российских удобрений, так как их поставки резко упали на фоне санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Александр Погожев ИА REGNUM Минеральные удобрения

США и ЕС, отмечает агентство, предусмотрели исключения из санкций, позволяющие закупать российские удобрения, однако многие транспортные, страховые компании и банки опасаются участвовать в сделках, чтобы случайно не «нарушить правила».

«Чиновники США, удивленные масштабом их осторожности, оказались в парадоксальном положении, стараясь найти способы нарастить [поставки удобрений из РФ]», — говорится в публикации.

В связи с этим американские власти «тайно побуждают сельскохозяйственные и транспортные компании увеличить объёмы закупок российских удобрений». Их усилия — часть «обширных и сложных переговоров» с участием ООН, направленных на увеличение поставок удобрений, зерна и другой сельскохозяйственной продукции из России и с Украины.

Эти усилия указывают на масштаб того вызова, с которым столкнулись США и их союзники, стремившиеся «усилить давление» на российские власти.

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