Вашингтон, 17 сентября, 2023, 09:34 — ИА Регнум. США за период с января по июль закупили российские удобрения на рекордные $944 млн. Такие данные приводит американская статистическая служба.

Илья Наймушин/РИА Новости

Прежний рекорд был достигнут в прошлом году — тогда за семь первых месяцев года США импортировали удобрения из России на $900 млн. В этом году стоимость экспорта подросла на 5%.

Вместе с тем в июле стоимость закупок сократилась в три раза по сравнению с предыдущим месяцем и почти на 40% в годовом выражении. Она составила всего $54,4 млн — минимальное значение с августа 2021 года, приводит РИА Новости данные статслужбы.

В этом году Россия — второй поставщик удобрений в США после Канады. Канадских удобрений закуплено на $2,8 млрд. За Россией идут Саудовская Аравия — $484,4 млн, Израиль — $216 млн и Катар — $214,2 млн.

Американский импорт удобрений в январе–июле сократился на 22% — до $6 млрд. Экспорт в этой категории уменьшился на 36% — до $3,4 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года американские власти вывели российские удобрения из-под санкций: Управление за иностранными активами (OFAC) минфина США внесло их в перечень жизненно необходимых товаров наряду с лекарствами и сельхозпродукцией. Вероятно, это произошло из-за дефицита, вызванного нарушением поставок из России. По информации Bloomberg, что руководство США стало тайком побуждать сельскохозяйственные и транспортные компании к наращиванию закупок удобрений из РФ.