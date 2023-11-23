Москва, 23 ноября, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Журналист ВГТРК Борис Максудов профессионально выполнял свою задачу, его гибель такая же потеря для Минобороны России, как для всего журналистского корпуса. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Михаил Терещенко/ТАСС Портрет погибшего корреспондента Бориса Максудова в офисе ВГТРК

«Специальная военная операция — это то место, где у нас фактически все выполняют свои задачи, и все эти задачи для нас являются боевыми, поэтому он так же выполнял свою задачу очень профессионально, очень мужественно. Для нас это, конечно, такая же потеря, как и для всего журналистского корпуса», — заявил Шойгу.

Он также выразил соболезнования всему журналистскому корпусу.

Как передавало ИА Регнум, 22 ноября ВСУ нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотника по группе российских журналистов, которые готовили материал об обстрелах со стороны украинской армии населённых пунктов Запорожской области. В результате удара Максудов получил ранение и был госпитализирован, 23 ноября журналист скончался.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования родным и коллегам Максудова. Он отметил, что это лишний раз подчёркивает, какая опасная работа у журналистов, они являются прямой целью для Киева.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что журналист телеканала «Россия 24» Борис Максудов умер от кровопотери по пути в Джанкой.