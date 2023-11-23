Москва, 23 ноября, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Журналист телеканала «Россия 24» Борис Максудов умер от кровопотери по пути в Джанкой. Об этом 23 ноября сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале.

Михаил Терещенко/ТАСС Портрет погибшего корреспондента Бориса Максудова в офисе ВГТРК

«Борис потерял очень много крови и умер по пути в Джанкой, где его должны были оперировать», — написала Симоньян.

Она выразила соболезнования друзьям, коллегам, родным и близким Максудова.

Как передавало ИА Регнум, 22 ноября ВСУ нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотника по группе российских журналистов, которые готовили материал об обстрелах со стороны украинской армии населённых пунктов Запорожской области. В результате удара Максудов получил ранение и был госпитализирован, 23 ноября журналист скончался.

23 ноября Минобороны РФ показало видео, снятое сразу после ранения Максудова. На кадрах показано, как ему оказывают помощь и переносят на носилках в машину скорой помощи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил соболезнования родным и коллегам Максудова. Он отметил, что это лишний раз подчёркивает, какая опасная работа у журналистов, они являются прямой целью для Киева.