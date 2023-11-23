Лондон, 23 ноября, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Украинские чиновники опасаются, что страна навсегда потеряла большое количество граждан, уехавших на фоне спецоперации на Запад и нашедших там лучшую жизнь. Об этом сообщает газета Financial Times.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что такие опасения в разговорах с изданием высказали мэр Харькова Игорь Терехов и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Собеседники отметили, что относительный достаток, уровень жизни на Западе и неопределённость на Украине могут помешать украинским гражданам вернуться.

Как передавало ИА Регнум, австрийское издание Еxxpress со ссылкой на данные Евростата сообщило, что более 650 тыс. мужчин призывного возраста приехали с Украины в Евросоюз после 24 февраля 2022 года. Отмечается, что это число только официально зарегистрированных мужчин, покинувших Украину после начала российской спецоперации. Из них 190 тыс. приняла Германия, ещё 100 тыс. находятся в стране нелегально, без регистрации.

Власти Норвегии решили платить украинским беженцам за возвращение на родину. Те, кто решит добровольно вернуться домой, получат 1,5 тыс. евро в качестве финансовой стимуляции.

Ранее украинским беженцам в Швейцарии предложили платить до 4,4 тыс. долларов за возвращение домой. Власти начали обдумывать такой шаг, решив, что поощрение добровольного выезда обойдётся дешевле, чем пособия всем оставшимся.

Помимо этого, польские власти отказалась продлевать пособия украинским беженцам. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что финансовая помощь носит временный характер и предоставляется только на период продолжающегося вооружённого конфликта. Он подчеркнул, что решения о продлении пособий нет.