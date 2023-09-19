Варшава, 19 сентября, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Польша не намерена продлевать помощь украинским беженцам. Об этом 19 сентября в эфире телеканала Polsat сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

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Он напомнил, что правила носят временный характер и истекают в начале следующего года.

«Ничего не даётся навсегда — только на период продолжающегося вооружённого конфликта», ― пояснил представитель польского правительства.

Мюллер подчеркнул, что на сегодня решения о продлении пособий нет.

Как сообщало ИА Регнум, согласно данным социологического исследования учёных Варшавского университета и Экономико-гуманитарного университета Варшавы, свыше половины переехавших в Польшу жителей Украины (56,9%) заявили, что после этого их уровень жизни снизился. Большая часть опрошенных отметили, что не чувствуют, что с ними хуже обращаются в Польше, однако пятая часть заявила о худшем доступе к рынку труда (21,8%), заработной плате (20,2%) и органам государственного управления (17,7%).

Почти все респонденты (94,3%) положительно оценивают полученную ими в Польше помощь, однако украинцы неоднозначно оценивают ожидания относительно дальнейшей поддержки со стороны польских властей. После окончания конфликта на Украине почти половина участвовавших в опросе беженцев собирается вернуться на Украину, а 16,5% хотят остаться в Польше.

В Польше 2 сентября закрыли самый крупный центр поддержки украинских беженцев под Варшавой. На тот момент там было около 300 человек, которых не предупредили о таком решении, и некоторым из них пришлось вернуться на родину.

В начале сентября власти начали выдачу Киеву мужчин призывного возраста, незаконно уехавших с Украины после начала СВО. До этого Польша выдавала Украине лиц с украинским гражданством, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов в европейские страны.

Экс-разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что несколько миллионов украинцев сбегут в Польшу после поражения украинской армии. По его оценкам, таких беженцев будет порядка 6 млн человек.