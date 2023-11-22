Вена, 22 ноября, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Более 650 тыс. мужчин призывного возраста приехали с Украины в Евросоюз после 24 февраля 2022 года. Об этом 22 ноября сообщило австрийское издание Еxxpress со ссылкой на данные Евростата.

Christoph Soeder/Global Look Press

Отмечается, что это только число официально зарегистрированных мужчин, покинувших Украину после начала российской спецоперации. Из них 190 тыс. приняла Германия, ещё 100 тыс. находятся в стране нелегально, без регистрации.

Издание подчеркнуло, что потеря такого количества мужчин, годных к военной службе, является для Киева серьёзной проблемой.

Как ранее сообщало ИА Регнум, власти Норвегии решили платить украинским беженцам за возвращение на родину. Те, кто решит добровольно вернуться домой, получат 1,5 тыс. евро в качестве финансовой стимуляции.

Ранее украинским беженцам в Швейцарии предложили платить до 4,4 тыс. долларов за возвращение домой. Власти начали обдумывать такой шаг, решив, что поощрение добровольного выезда обойдётся дешевле, чем пособия всем оставшимся.

Помимо этого, польские власти отказалась продлевать пособия украинским беженцам. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что финансовая помощь носит временный характер и предоставляется только на период продолжающегося вооружённого конфликта. Он подчеркнул, что решения о продлении пособий нет.