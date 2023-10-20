Осло, 20 октября, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Власти Норвегии решили платить украинским беженцам за возвращение на родину. Те, кто решит добровольно вернуться домой, получат 1,5 тыс. евро в качестве финансовой стимуляции. Об этом 20 октября сообщили на сайте миграционного директората Норвегии.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если у вас есть вид на жительство в статусе беженца, вы можете потерять его, если добровольно вернётесь на родину», — заявили в ведомстве.

Если покинувший страну украинец решит вернуться, его обяжут вернуть пособие полностью или частично. Конкретный размер зависит от времени, проведённого на Украине: менее года — 1200 евро, 1–1,5 года — 855 евро, 1,5–2 года — 427 евро. Если больше, возвращать ничего не придётся.

Как сообщало ИА Регнум 6 октября, пример Норвегии подала Швейцария, где украинским беженцам предложили платить до 4,4 тыс. долларов за возвращение домой. Власти начали обдумывать такой шаг, решив, что поощрение добровольного выезда обойдётся дешевле, чем пособия всем оставшимся. Размер выплаты аналогичным с Норвегией образом зависит от фазы отъезда и колеблется в диапазоне 1,09–4,4 тыс. долларов.

Помимо этого, польские власти отказалась продлевать пособия украинским беженцам. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил 19 сентября, что финансовая помощь носит временный характер и предоставляется, по его словам, только на период продолжающегося вооружённого конфликта. Мюллер подчеркнул, что сейчас решения о продлении пособий нет.

В начале октября стало известно, что центр по приёму украинских беженцев в нидерландском городе Утрехте достиг предела вместимости. Глава Утрехтского региона безопасности Япа Донкер рассказал, что за год число обращающихся в него беженцев увеличилось с пяти человек в день до 45. В рассчитанном на 100 человек учреждении проживает в два раза больше людей, и в основном туда приходят мужчины, желающие избежать попадания в ряды Вооружённых сил Украины.