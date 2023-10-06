Берн, 6 октября, 2023, 07:52 — ИА Регнум. Швейцария готова платить до 4,4 тысячи долларов украинским беженцам за возвращение домой. Об этом сообщило издание SwissInfo со ссылкой на отчёт правительства европейской страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

По информации источника, власти страны готовы пойти на такой шаг, так как посчитали, что поощрение добровольного выезда украинцев из Швейцарии обойдётся гораздо дешевле, чем выплата им пособий, что может затянуть их пребывание на территории страны.

Отмечается, что размер выплаты зависит от фазы отъезда и колеблется от 1,09 до 4,4 тысячи долларов США. Подобные меры рассматриваются в связи с возможной деактивацией миграционного статуса S в следующем или 2025 году.

Как передавало ИА Регнум, 5 октября премьер-министр Ирландии Лео Варадкар после прибытия на саммит Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания) заявил о неспособности страны продолжать процесс принятия беженцев с Украины и из других стран. По его словам, за последние два года в страну прибыло более 100 тысяч беженцев.