Вашингтон, 23 ноября, 2023, 05:52 — ИА Регнум. Берлину придётся выбирать между финансовой поддержкой немецкого бизнеса и помощью Украине, после того как в ФРГ до конца 2023 года заморозили госрасходы, написали в статье американской газеты The Wall Street Journal от 21 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«В ближайшее время правительство должно решить, каким сферам оно должно уделить приоритетное внимание: укреплению коллективной обороны Европы и поддержке Украины или смягчению воздействия растущих энергетических цен и инфляции на бизнес и домохозяйства», — отметил автор публикации Боян Панчевский.

Также издание сослалось на анонимные источники, которые утверждают, что правительство канцлера Олафа Шольца пообещало Евросоюзу поддержать четырехлетний пакет помощи Украине на сумму в €50 млрд.

Финансовые проблемы правительства ФРГ происходят на фоне растущего политического кризиса. Не поддерживающая помощь Украины партия «Альтернатива для Германии» получила беспрецедентную поддержку избирателей, обратил внимание журналист.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению немецкого политолога Владимира Сергиенко, слабая политика немецкого канцлера Олафа Шольца и поддержка Украины в противостоянии с Россией серьёзно ударили по экономике Германии, это грозит подорвать экономическую мощь страны через пять лет. Германия сможет восстановиться до прежних уровней экономики, но для этого необходимы серьёзные изменения в политическом ландшафте страны, сказал эксперт.

Согласно исследованию Института демоскопии Алленсбах, 50% немцев считают, что через 10–15 лет ФРГ перестанет быть одной из ведущих экономик мира, в то время как в 2022 году это были всего 30%. Противоположной точки зрения придерживаются только 31%, это на 17 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году. Всего 41% респондентов полагают, что Германия является привлекательным местом для бизнеса. В 2022 году этот показатель был 71%.