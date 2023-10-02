Москва, 2 октября, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Слабая политика немецкого канцлера Олафа Шольца и поддержка Украины в противостоянии с Россией серьёзно ударили по экономике Германии, что грозит подорвать экономическую мощь страны через пять лет. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился немецкий политолог Владимир Сергиенко.

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Ранее историк Тарик Сирил Амар в издании Newsweek указал, что Германии придётся заплатить «страшную цену» за продвижение антироссийской политики в угоду США. Состояние немецкой экономики вызывает в Германии беспокойство — модель управления переживает кризис не только экономический, но и политический.

По словам политолога Сергиенко, страшная цена, о которой пишет историк Сирил Амар, подразумевает под собой экономические проблемы Германии, которые наблюдаются в статистических данных.

«Депрессивные настроения существуют среди среднего и большого бизнеса, упала покупательная способность. Инфляция на продукты составляла больше 10%, на транспорт — почти 20%. И когда идёт такой удар по экономике, и к тому же страну покидают топ-менеджеры, и крупный бизнес ищет новые острова, куда он переносит свое производство, то это большой удар по Германии. В краткосрочной перспективе Германия ещё имеет запас прочности, жирок ещё не растаял. Но Польша может обогнать Германию в некоторых отраслях и стать локомотивом номер два в Европе, если сохранятся тенденции», — поделился Сергиенко.

По его мнению, проблемы связаны не столько с антироссийской политикой в угоду США, сколько со слабостью действующего лидера — канцлера Олафа Шольца. Политолог указал на его потерю поддержки у партии и на ослабление авторитета у населения.

«Шольц в любом случае второй раз не будет переизбран. Это чудовищно, когда люди, не обладающие ни авторитетом, ни поддержкой населения, пробуют запустить какие-то процессы, которые могут быть судьбоносными для целой державы», — отметил политолог.

Сергиенко допустил экономический крах для Германии, если немецкие власти продолжат придерживаться идеологического политического вектора, которому они следуют сейчас, а не капиталистического.

«Если взять сегодняшний тренд и оставить ту динамику, которая есть на завтра, то экономическая мощь Германии рухнет через пять лет. Изменение в экономическом мировоззрении возможно, если оно будет не идеологическим, как сейчас в Германии, а именно таким, что свойственно капитализму — прагматизм, прибыль, соблюдение стандартов и демократий», — указал Сергиенко.

Он отметил, что экономика Германии сможет восстановиться до прежних уровней, но для этого необходимы серьёзные изменения в политическом ландшафте страны.

Как сообщало ИА Регнум, 23 сентября немецкая газета Bild am Sonntag опубликовала материал с результатами исследования института Insa, согласно которому уровень поддержки правительства Германии среди населения упал до 37%. Это стало новым антирекордом с 2021 года, когда канцлером ФРГ стал Олаф Шольц.

Ранее старший экономист Центра европейских реформ в Берлине Сандер Тордуар заявил, что в Германии в течение ближайшего будущего будет сильно сокращаться объём производства ввиду высоких цен на энергоносители, ограничений в торговле товарами и жёсткой конкуренцией с Китаем. По его словам, экономика ФРГ претерпела сильные потрясения после начала украинского конфликта, который и спровоцировал рост цен.