Москва, 22 ноября, 2023, 14:46 — ИА Регнум. План Евросоюза по предоставлению Украине долгосрочных обязательств в области безопасности подразумевает эскалацию конфликта и его затягивание ещё на годы вперёд. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее агентство Bloomberg узнало подробности плана Евросоюза по предоставлению Украине долгосрочных обязательств в области безопасности. В проект вошла военная подготовка ВСУ, обмен данными разведки и долгосрочное снабжение Киева оружием. Кроме того, предусматривается борьба с киберугрозами, помощь с разминированием территорий и решение проблемы загрязнения, вызванного взрывоопасными остатками вооружений. План обсудят на этой неделе послы стран ЕС, а в следующем месяце — лидеры блока.

По мнению политолога Оленченко, текст документа больше свидетельствует не о предоставлении гарантий безопасности Киеву, а о прямом вмешательстве и участии Евросоюза в военных действиях на Украине.

«С этой точки зрения получается, что проект направлен на эскалацию конфликта», — поделился Оленченко.

Он полагает, что заинтересованность в поддержании Украины в военном тонусе проявляют три человека в руководстве Евросоюза — Урсула фон дер Ляйен, Жозеп Боррель и Шарль Мишель. Эксперт уверен, что они могут представлять проамериканское лобби.

Он также обратил внимание, что проект был обнародован после посещения Киева главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны Германии Борисом Писториусом. При этом идея принятия Украины в Евросоюз, как заметил политолог, по-прежнему остаётся только в воздухе. Руководители многих европейских стран постоянно находят всяческие предлоги, чтобы уклониться от этого решения.

«И в этом есть некоторые противоречия, когда продумывают масштабный долгосрочный проект помощи, но постоянно откладывают решение о принятии Украины в ЕС. Несмотря на большой перечень пунктов за всем этим, есть просто желание увлечь, практических действий от этого будет минимум», — добавил Оленченко.

Он выразил уверенность, что масштабный и такой разноплановый по сферам осуществления помощи план в действительности останется лишь проектом. Поскольку его главная задача состоит в сохранении за Украиной боевой готовности, что будет и дальше истощать ресурсы российских сил. Пункты, свидетельствующие о помощи с устранением последствий от действия оружия на Украине, по мнению Оленченко, останутся лишь стимулирующими Киев словами.

Ранее канадский экономический портал Visual Capitalist опубликовал инфографику, из которой следует, что Украина с 2022 года получила от западных стран около 233 млрд долларов помощи. Европейский союз стал крупнейшим донором Украины, передав киевскому режиму более $90 млрд. В отличие от США, которые имеют наибольшую долю помощи в военной поддержке, ЕС сосредоточился на финансовой помощи.

В конце октября Еврокомиссия направила Украине ежемесячный транш бюджетной помощи на сумму 1,5 млрд евро. При этом 23 октября главы МИД стран Евросоюза вновь не смогли договориться о выделении Киеву 500 млн евро на поставки оружия.

Президент России Владимир Путин заявлял, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.