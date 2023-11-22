Вашингтон, 22 ноября, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Евросоюз представил государствам — участницам сообщества план по предоставлению Украине долгосрочных обязательств в области безопасности. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press

Отмечается, что согласно проекту документа, ЕС может взять на себя обязательства обеспечить Украине «устойчивый и долгосрочный механизм» поставок военной техники, который призван способствовать мобилизации европейской оборонной промышленности.

Уточняется, что ЕС намерен продолжить обучать украинских военных, обмениваться с Киевом разведданными и спутниковыми снимками, расширить сотрудничество с представителями военной промышленности Украины.

В документе указана необходимость оказания Украине помощи в реформах, связанных с процессом вступления в Евросоюз, а также повышения её способности контролировать незаконное распространение огнестрельного оружия, боеприпасов и лёгких вооружений.

По информации агентства, обеспечение Украине поставок вооружений будет по-прежнему осуществляться через Европейский фонд мира, который предусматривает возмещение странам — членам ЕС стоимости поставленного Киеву военного оснащения.

Как передавало ИА Регнум, вооружённые силы Украины и западные страны опасаются окопного конфликта с Россией. Об этом написало немецкое издание Der Standard. По его данным, контрнаступление ВСУ на юге и востоке провалилось, а перелома в ходе конфликта украинской армии достичь не удалось. Теперь возникла угроза именно того, чего так боятся киевские военные стратеги и их западные поставщики оружия: окопной войны, говорится в материале. Также сообщается, что теперь Киев вынужден доказывать западным странам, что ВСУ достойны поставок вооружения.

В Службе внешней разведки России 20 ноября заявили, что западные страны требуют от Киева усилить мобилизацию и, несмотря на неудачу своего контрнаступления, продолжать боевые действия. Запад хочет войны «до последнего украинца», отметили в СВР.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.