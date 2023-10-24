Брюссель, 24 октября, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Еврокомиссия направила Украине очередной ежемесячный транш бюджетной помощи на сумму 1,5 млрд евро, сообщили в брюссельском ведомстве 24 октября.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Еврокомиссия перевела 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Общий объём нашей помощи достиг 83 млрд евро», — сказано в сообщении.

Власти ЕС ранее приняли решение направлять в Киев по 1,5 млрд евро в месяц на покрытие текущих бюджетных расходов. Общий объём этой помощи в 2023 году составит 18 млрд евро.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщил о переговорах с ЕС по финансированию невоенных расходов Киева в рамках ещё одной программы — Ukraine Facility. Её общий объём должен составить 50 млрд евро, власти Украины рассчитывают получить 18 млрд евро по этой программе уже в 2024 году.

Ещё 3 млрд евро предоставит Киеву Европейский банк реконструкции и развития. Средства должны пойти на «поддержание реальных секторов экономики и частного бизнеса», в том числе на энергетическую безопасность, защиту инфраструктуры и продовольственную безопасность.

При этом 23 октября главы МИД стран Евросоюза вновь не смогли договориться о выделении Киеву очередного транша в 500 млн евро на поставки оружия, рассказал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Главы МИД почти всех стран ЕС в ходе совещания отметили, что в обществе в их странах устали от конфликта на Украине, пояснил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Украина не обладает необходимыми ресурсами для продолжения конфликта с Россией, ВСУ не способны совершить прорыв, и у них нет шансов на победу, в такой ситуации киевские власти должны просить о прекращении военных действий, отмечал ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.