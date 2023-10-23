Люксембург, 23 октября, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Главы МИД стран Евросоюза вновь не смогли договориться о выделении Киеву очередного транша в €500 млн на поставки оружия. Об этом 23 октября заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Министерство иностранных дел Российской Федерации

«Нам пока не удалось достичь договорённости о выделении нового транша военной помощи в €500 млн, но мы обязательно сделаем это в будущем», — сказал Боррель по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что главы МИД почти всех стран ЕС в ходе совещания в Люксембурге отметили, что в обществе в их странах устали от конфликта на территории Украины. По его словам, нынешняя встреча была первой с начала 2022 года, на которой вопрос о конфликте на Украине был не основным, министры больше времени уделили теме Израиля и Палестины.

Ранее обозреватели британской газеты The Times отмечали, что усталость властей западных стран и снижение их интереса к конфликту на Украине помогут президенту России Владимиру Путину победить. Брюссель обещал Киеву предоставить больше помощи, чем Вашингтон, но эти обещания выполнены не были, а в последние месяцы в ЕС всё чаще звучат сообщения о нежелании продолжать оказывать военную помощь Украине, отметили авторы.