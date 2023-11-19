Москва, 19 ноября, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Украина с 2022 года получила от западных стран около 233 млрд долларов помощи, следует из инфографики канадского экономического портала Visual Capitalist.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Украина получила помощь на сумму более $230 млрд. На ЕС и США вместе приходится почти 70% от общего объема помощи», — говорится в материале.

Европейский союз стал крупнейшим донором Украины, передав киевскому режиму более $90 млрд. В отличие от США, которые имеют наибольшую долю помощи в военной поддержке, ЕС сосредоточился на финансовой помощи. Вашингтон выделил Киеву порядка $70 млрд.

Среди основных донор Киева также числятся Германия ($22 млрд.), Великобритания ($14 млрд.), Норвегия ($7,9 млрд.), Япония ($6,8 млрд.), Канада ($5,8млрд.), Польша ($4,5 млрд.), Нидерланды ($4,3 млрд.), Дания ($4,1 млрд.).

Согласно данным портала, большую долю помощи Украине занимает военная поддержка, затем идёт финансирование госструктур и лишь на последнем месте гуманитарная помощь.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября президент США Джо Байден в ходе телеобращения к нации заявил, что помощь, которую США оказывают Украине, является «разумной инвестицией». Затем в ноябре американский лидер подчеркнул, что приверженность Украине — это инвестиция в безопасность.

В конце октября Еврокомиссия направила Украине ежемесячный транш бюджетной помощи на сумму 1,5 млрд евро. При этом 23 октября главы МИД стран Евросоюза вновь не смогли договориться о выделении Киеву 500 млн евро на поставки оружия.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель 11 ноября допустил, что США могут сократить помощь Киеву.