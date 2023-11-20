Москва, 20 ноября, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Первыми шагами на посту президента Аргентины Хавьера Милея может стать решение о проведении приватизации, что сильно свяжет страну с США. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.

Luciano Gonzales Torres/Global Look Press Хавьер Милей

Новым президентом Аргентины стал лидер Либертарианской партии Хавьер Милей. В своей первой речи на новом посту он заявил, что будет работать «со всеми странами свободного мира, чтобы построить лучшее будущее». Он также добавил, что поможет Аргентине «вернуться на нужный путь и к идеям свободы», которые сделали страну «сверхдержавой номер один» в XIX веке.

Эксперт в сфере политики латиноамериканских стран Лидовской уверен, что избрание нового президента довольно сильно скажется на внешней политике Аргентины, но, при этом, обещанных перемен внутри страны ждать не стоит. По мнению эксперта, за всеми яркими словами Милея о лучшем будущем и свободном рынке на самом деле скрывается холодный расчёт его спонсоров, которые находятся в США.

«Милей придерживается схем свободного рынка и минархизма. Это ведёт к полной и тотальной приватизации. А единственная страна, которая имела финансовые и политические возможности для того, чтобы не просто скупать предприятия, а забирать под своё крыло экономику целыми секторами — это Соединённые Штаты», — отметил Лидовской.

Он подчеркнул, что в последнее время активизировалась роль стран БРИКС — России, Китая, которые стали инвестировать в развивающиеся страны. Но ещё будучи кандидатом в президенты Милей заявил, что не будет развивать отношения с КНР, Россией, Бразилией на государственном уровне, потому что не считает их демократическими странами.

«На самом деле это делается для того, чтобы устранить конкурентов для США. То есть Вашингтон будет заходить на территории Аргентины и скупать там предприятия за гроши, чтобы поддерживать собственную экономику, которая сейчас находится в плачевном состоянии. Поэтому первые шаги нового главы Аргентины вероятнее всего будут связаны с приватизацией», — поделился эксперт.

При этом, по его мнению, такое решение всё равно не принесёт Аргентине экономического развития, что показывает исторический опыт и других латиноамериканских стран. Лидовской привёл в пример бывшего чилийского лидера Аугусто Пиночета, правого политика, который тоже выступал за свободный рынок и либеральные реформы. Однако после его прихода к власти экономические показатели выросли только на бумаге и в самом начале его пути, а на деле предприятия стагнировали. В результате безработица при Пиночете выросла в пять раз, бедность — более чем в два раза. Поэтому, как отметил Лидовской, и сейчас также аргентинцам не стоит ждать каких-то улучшений во внутренней политике для своей экономики.

«Дело в том, что Аргентина сейчас с точки зрения экономики находится в ужасающей ситуации. Инфляция превышает 140% в среднем. Конечно, это создаёт депрессию в обществе», — отметил Лидовской.

Отношения Аргентины с другими странами с приходом нового лидера могут измениться, считает эксперт. Так, Лидовской не исключил поддержки западных санкций в отношении России.

«Сам Милей уже не раз заявлял, что он не будет сотрудничать с Россией, что готов ввести санкции против [Москвы]. В принципе подобная политика у него в отношении всех стран БРИКС. Поэтому, основываясь на его заявлениях, ни для России, ни для БРИКС хороших перспектив нет», — отметил эксперт.

При этом Лидовской допустил, что спустя время на посту главы Аргентины Милей может пойти по пути более независимого государственного деятеля, учитывая, что сейчас он полностью завязан на сотрудничестве и поддержке США. Эксперт напомнил, что предыдущий лидер Бразилии Жаир Болсонару тоже первое время шёл в направлении политического курса Соединённых Штатов, но в последние годы своего президентства стал от них отходить. Болсонару не удалось наладить отношения с президентом США Джо Байденом, потому что бразильский лидер больше поддерживал республиканскую партию Штатов.

«Он подходил к управлению страной как Милей, выражал заинтересованность в сотрудничестве со Штатами, но с приходом Байдена у них появились некоторые разногласия. Вопрос в том, попытается ли также изобразить некоторую многовекторность Милей? Думаю, что на первом этапе такого не произойдёт», — добавил Лидовской.

Хавьер Милей смог одержать победу на президентских выборах не только благодаря удачным лозунгам и обещаниям перемен, важной составляющей победы ультраправого политика, по оценке эксперта, стала харизма.

«Будем честны, у его соперника Серхио Масса от правящей партии такой харизмы не было. Потому что он такой кандидат в пиджачке, который долго и нудно говорит. К тому же надо было действовать решительно, предлагать кардинальные меры, выступать ярко и харизматично. Но Масса этого не мог, поэтому Милей его выиграл», — заметил Лидовской.

В Кремле отреагировали на заявления нового президента Аргентины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва выступает за развитие двусторонних отношений с Аргентиной и знает о предвыборных заявлениях избранного президента. Он отметил, что Москва ждёт прояснения по многим вопросам, которые будут касаться двусторонних отношений с Аргентиной, и выступает за дальнейшее их развитие.

19 ноября Милей, которого издание La Gaceta охарактеризовало как крайне правого политика, одержал победу на президентских выборах в Аргентине, набрав около 56% голосов избирателей, в то время как его противник Серхио Масса набрал 44% голосов.

Ранее кандидат на пост главы Министерства иностранных дел Аргентины Диана Мондино сообщила, что страна может прекратить экономические отношения с Бразилией и Китайской Народной Республикой.