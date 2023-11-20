Буэнос-Айрес, 20 ноября, 2023, 09:28 — ИА Регнум. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей 20 ноября выступил перед избирателями, заявив, что будет работать «со всеми странами свободного мира, чтобы построить лучшее будущее».

Cristobal Basaure Araya/Global Look Press Избранный президент Аргентины Хавьер Милей

«Сегодня — начало конца упадка Аргентины… Мы будем работать со всеми странами свободного мира, чтобы построить лучшее будущее», — цитирует его издание Buenos Aires Herald.

Он также добавил, что поможет Аргентине «вернуться на нужный путь и к идеям свободы», которые сделали страну «сверхдержавой номер один» в XIX веке.

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября Милей, которого издание La Gaceta охарактеризовало как крайне правого политика, одержал победу на президентских выборах в Аргентине, набрав около 56% голосов избирателей, в то время как его противник Серхио Масса набрал 44% голосов.

Милей является главой Либертарианской партии, которая входит в правый альянс «Свобода наступает». Политик не поддерживает вступление Аргентины в БРИКС. Также он неоднократно выступал против сотрудничества с Россией, Китаем и Бразилией в пользу США и Израиля.

Ранее кандидат на пост главы Министерства иностранных дел Аргентины Диана Мондино сообщила, что страна может прекратить экономические отношения с Бразилией и Китайской Народной Республикой.