Буэнос-Айрес, 20 ноября, 2023, 03:37 — ИА Регнум. Победителем на президентских выборах в Аргентине стал крайне правый политик, противник вступления страны в БРИКС Хавьер Милей. Об этом заявил 19 ноября его оппонент Серхио Масса, пишет La Gaceta.

Иван Шилов ИА Регнум Выборы в Аргентине

«Результаты оказались не такими, как мы ожидали, я связался с Хавьером Милеем, чтобы поздравить его и пожелать удачи, потому что он — президент, которого большинство аргентинцев выбрало на следующие четыре года», — сказал признавший своё поражение Масса, кандидат от правящей партии «Союз ради родины».

Своё заявление политик сделал ещё до объявления официальных результатов голосования. Согласно данным обработки 88% бюллетеней, которые опубликовала Национальная избирательная палата, за Милея проголосовали 55,91% избирателей, Масса набрал 44,08% голосов.

Милей является главой Либертарианской партии, которая входит в правый альянс «Свобода наступает». Политик не поддерживает вступление Аргентины в БРИКС, выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь и за замену национальной валюты на доллар. Кроме того, Милей неоднократно заявлял о намерении отказаться от сотрудничества с Китаем, Россией и Бразилией из-за несогласия с их политикой, в пользу США и Израиля.

Милей официально вступит в должность главы государства 10 декабря.

Ранее ИА Регнум сообщало, что детям кандидата в президенты Аргентины Серхио Массы суд предписал постоянную охрану после поступления многочисленных угроз жизни. Отмечается, что угрозы стали поступать после публикации в открытом доступе номеров телефонов детей и супруги Массы сторонниками движения «Свобода наступает», выдвинувших другого кандидата в президенты — Хавьера Милея.