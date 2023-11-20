Буэнос-Айрес, 20 ноября, 2023, 07:40 — ИА Регнум. Аргентина может прекратить экономические отношения с Бразилией и Китайской Народной Республикой, заявила кандидат на пост главы Министерства иностранных дел страны Диана Мондино, слова которой приводит «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум Аргентина, выборы

«Мы перестанем воздействовать с правительствами Бразилии и Китая», — сказала она, отвечая на вопрос об экономических отношениях с этими странами, которые на данный момент являются основными торговыми партнёрами Аргентины.

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября Хавьер Милей, которого издание La Gaceta охарактеризовало как крайне правого политика, одержал победу на президентских выборах в Аргентине, набрав около 56% голосов избирателей, в то время как его противник Серхио Масса набрал 44% голосов. Глава Либертарианской партии Милей не поддерживает вступление Аргентины в БРИКС. Также он неоднократно выступал против сотрудничества с России, Китаем и Бразилией в пользу США и Израиля.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов напомнил о продолжении расширения БРИКС. По итогам прошедшего в ЮАР в августе саммита межгосударственного объединения к организации с 1 января 2024 года должны присоединиться Аргентина, Иран, Эфиопия, Саудовская Аравия, Иран и ОАЭ.