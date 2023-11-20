Москва, 20 ноября, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Москва выступает за развитие двусторонних отношений с Аргентиной и знает о предвыборных заявлениях избранного президента страны Хавьера Милея. Об этом 20 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Manuel Cortina/Global Look Press Хавьер Милей

«Мы, разумеется, обратили внимание на ряд заявлений, которые господин Милей делал в ходе избирательной компании, но главным образом будем ориентироваться и судить по тем заявлениям, которые он уже будет делать после инаугурации», — сказал Песков.

Он отметил, что Москва ждёт прояснения по многим вопросам, которые будут касаться двусторонних отношений с Аргентиной, и выступает за дальнейшее их развитие.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия уважительно относится к выбору народа Аргентины.

Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября крайне правый политик Хавьер Милей одержал победу на президентских выборах в Аргентине, набрав около 56% голосов избирателей, в то время как его противник Серхио Масса получил 44% голосов.

Милей является главой Либертарианской партии, которая входит в правый альянс «Свобода наступает». Политик не поддерживает вступление Аргентины в БРИКС. Также он неоднократно выступал против сотрудничества с Россией, Китаем и Бразилией в пользу США и Израиля.

Ранее кандидат на пост главы Министерства иностранных дел АргентиныДиана Мондино сообщила, что страна может прекратить экономические отношения с Бразилией и Китаем.