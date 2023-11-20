Москва, 20 ноября, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Российские войска в ходе проведения специальной военной операции в минувшие сутки нанесли поражение двум бригадам ВСУ в районе Вербового в Запорожской области, сообщили 20 ноября в Министерстве обороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районе населённого пункта Вербовое Запорожской области», — рассказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ударами ВС РФ было уничтожено до 20 военнослужащих противника и два автомобиля, добавил он.

20 ноября в Минобороны также сообщили, что средства ПВО РФ за сутки сбили пять украинских беспилотников и перехватили три снаряда HIMARS. Кроме того, одна атака ВСУ была отражена на донецком направлении и три — на купянском.

Также 20 ноября ведомство показало кадры, на которых видно, как российский беспилотник сбросил снаряды на группу пехоты ВСУ на Запорожском направлении. В результате удара несколько боевиков упали, часть из них попыталась добраться до укрытия. Точные цифры потерь противника в ведомстве не привели.

18 ноября в Минобороны сообщали, что за минувшие сутки на запорожском и южнодонецком направлениях подразделения ВСУ потеряли 210 военнослужащих, а ВС РФ отразили четыре атаки под Работино и нанесли удары по двум бригадам ВСУ.