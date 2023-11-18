Москва, 18 ноября, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Подразделения ВСУ за прошедшие сутки на запорожском и южнодонецком направлениях потеряли 210 военнослужащих, заявил 18 ноября на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Река/ТАСС

Подразделения российской армии в течение суток отразили четыре атаки под Работино и нанесли удары по двум бригадам ВСУ.

«Общие потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля», — сказал Конашенков.

На южнодонецком направлении российские войска отбили атаку украинских подразделений в районе Новомихайловки в ДНР, уничтожив до 70 бойцов ВСУ, два бронетранспортера, два автомобиля и произведённую в США контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50.

Как сообщало ИА Регнум, Конашенков 17 ноября доложил об улучшении позиций российской армии на южнодонецком направлении. Он также сообщил, что бойцы отразили за неделю две атаки украинских штурмовиков, потери ВСУ превысили 745 военных. Российские бойцы также уничтожили у противника две боевых бронемашины, 15 автомобилей, 20 артиллерийских орудий и комплекс РСЗО «Град».

На запорожском направлении за неделю, по данным на 17 ноября, российские подразделения отразили три атаки украинских штурмовиков и нанесли удары по силам трёх бригад. Потери противника составили более 425 бойцов, два танка, девять бронемашин, 14 автомобилей и семь артиллерийских орудий.