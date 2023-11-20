Москва, 20 ноября, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры, на которых видно, как российский беспилотник сбросил снаряды на группу пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении.

Евгений Биятов/РИА Новости

На кадрах видно, как БПЛА производит сброс снарядов на группу украинских военных возле окопов. В результате удара несколько боевиков упали, а часть из них попыталась добраться до укрытия.

Точные цифры потерь украинской армии в результате атаки ведомство не приводит.

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Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны России сообщило, что подразделения ВСУ за прошедшие сутки на запорожском и южнодонецком направлениях потеряли 210 военнослужащих. Подразделения российской армии в течение суток отразили четыре атаки под Работино и нанесли удары по двум бригадам ВСУ. На южнодонецком направлении российские войска отбили атаку украинских подразделений в районе Новомихайловки в ДНР, уничтожив до 70 бойцов ВСУ, два бронетранспортера, два автомобиля и произведённую в США контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50.

На запорожском направлении за неделю, по данным на 17 ноября, российские подразделения отразили три атаки украинских штурмовиков и нанесли удары по силам трёх бригад. Потери противника составили более 425 бойцов, два танка, девять бронемашин, 14 автомобилей и семь артиллерийских орудий.