Минобороны опубликовало кадры сброса снарядов с БПЛА на группу военных ВСУ
Москва, 20 ноября, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры, на которых видно, как российский беспилотник сбросил снаряды на группу пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении.
На кадрах видно, как БПЛА производит сброс снарядов на группу украинских военных возле окопов. В результате удара несколько боевиков упали, а часть из них попыталась добраться до укрытия.
Точные цифры потерь украинской армии в результате атаки ведомство не приводит.
Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны России сообщило, что подразделения ВСУ за прошедшие сутки на запорожском и южнодонецком направлениях потеряли 210 военнослужащих. Подразделения российской армии в течение суток отразили четыре атаки под Работино и нанесли удары по двум бригадам ВСУ. На южнодонецком направлении российские войска отбили атаку украинских подразделений в районе Новомихайловки в ДНР, уничтожив до 70 бойцов ВСУ, два бронетранспортера, два автомобиля и произведённую в США контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50.
На запорожском направлении за неделю, по данным на 17 ноября, российские подразделения отразили три атаки украинских штурмовиков и нанесли удары по силам трёх бригад. Потери противника составили более 425 бойцов, два танка, девять бронемашин, 14 автомобилей и семь артиллерийских орудий.