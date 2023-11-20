Москва, 20 ноября, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отразили три атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, в результате которой было уничтожено до 30 украинских военных. Об этом 20 ноября заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«На купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены три атаки штурмовых групп 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Загоруйковка Харьковской области», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что ВС России нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 14-й, 41-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Куриловка, Подолы, Тимковка и Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 3 автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика».

Как передавало ИА Регнум, ранее в Минобороны заявили, что оперативно-тактическая авиация группировки войск «Запад» Вооружённых сил России нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации ВСУ на купянском направлении. Кроме того, по его словам, экипажи ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28 «Ночной охотник» поразили места дислокации живой силы и военной техники ВСУ в районах Ивановки, Стельмаховки и Берестового.

18 ноября, в российском ведомстве сообщали, что российские военные за сутки отразили пять атак ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях, а общие потери противника составили до 230 военных. ВС РФ нанесли огневое поражение подразделениям трёх бригад противника в Ивановке и Загоруйковке в Харьковской области, а также отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Синьковки.