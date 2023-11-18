Астрахань, 18 ноября, 2023, 13:25 — ИА Регнум. В Астрахани для расследования уголовного дела об обрушении двух подъездов жилого дома создали следственно-оперативную группу. Следователи уже допросили более 70 жильцов. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

МЧС России/ТАСС

Кроме того, допрашивают работников администрации, сотрудников управляющей компании и контролирующих органов.

«Произведены выемки необходимых документов, установлены и изъяты записи с камер видеонаблюдения, расположенных рядом с местом происшествия», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Также дознаватели назначили ряд экспертиз для установления причин произошедшего. Следствием рассматриваются различные версии обрушения дома, среди которых повреждение несущей конструкции при проведении строительно-ремонтных работ.

Как сообщало ИА Регнум, обрушение части жилой пятиэтажки в Астрахани произошло вечером 16 ноября. В доме на Вокзальной площади, 1а обрушились третий и четвёртый подъезды. В общей сложности из здания эвакуировали 213 человек, включая 37 детей.

Из-под завалов спасатели извлекли тело женщины 1939 года рождения. Речь идёт о хозяйке одной из квартир. Несколько человек числились пропавшими без вести.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности. Согласно предварительным данным, обрушение произошло при проведении строительно-ремонтных работ в одной из квартир, что привело к повреждению несущих конструкций. Ремонтом занимались неустановленные лица.

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил, что обрушение дома в Астрахани связано с недостаточным вниманием контролирующих органов.