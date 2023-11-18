Москва, 18 ноября, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Временного поверенного в делах Чешской Республики в Москве Йиржи Чистецки вызвали в Министерство иностранных дел России. Дипломату заявили протест из-за внесения государственной заграничной собственности России в санкционный список. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство на своём сайте.

Иван Шилов ИА Регнум

«Дипломату заявлен решительный протест в связи с постановлением правительства Чехии от 15 ноября о внесении ФГУП «Госзагрансобственность» в чешский национальный санкционный список», — говорится в заявлении.

Российская сторона выразила возмущение действиями Чехии в отношении активов этого предприятия: Прага заморозила активы ФГУП «Госзагрансобственность», а также запретила управлять и пользоваться объектами российской государственной недвижимости на территории страны.

МИД указал на недопустимость подобного правового произвола. Чистецки предупредили, что Москва для защиты своих законных интересов применит все способы, включая ответные шаги в отношении чешских имущественных активов в России.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что правительство страны одобрило заморозку российской госсобственности. Власти страны поддержали внесение в санкционный список компании по управлению российскими активами за рубежом — ФГУП «Госзагрансобственность», в связи с чем любая её любая коммерческая деятельность стала в Чехии незаконной. В Кремле такое решение вызвало недоумение. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, все российские объекты на территории Чехии кроме тех, что имеют дипломатический статус, под угрозой.

В беседе с ИА Регнум профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин выразил мнение, что у Москвы есть способы ответить на недружественные действия Праги. По его словам, можно передать вопрос на рассмотрение полномочного международного суда или принять ответные меры, предполагающие заморозку такого же объёма прав на имущество, которое принадлежит Чехии на территории России.

Позднее, 17 ноября, стало известно, что часть российской недвижимости в Чехии уже опломбировали. В частности, чешские власти заблокировали здания бывшей школы в Праге и бывшего консульства в Карловых Варах, здание посольства России, резиденцию посла и ещё два объекта диппредставительства остались нетронутыми.