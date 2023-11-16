Москва, 16 ноября, 2023, 18:26 — ИА Регнум. У Москвы есть способы ответить на недружественные действия Праги, которые выразились в заморозке российского имущества на территории Чехии, считает профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин. Об этом он заявил 16 ноября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти РФ считают неприемлемой позицию Чехии, выразившуюся в санкциях против российской государственной собственности. До этого министр иностранных дел Чехии Ян Липавский признался, что правительство одобрило заморозку этой собственности.

«Надо исходить из того, что это нарушение норм международного права, поскольку любая зарубежная государственная собственность любого государства защищена иммунитетом, — констатировал Лабин. — Это, в частности, предусмотрено Венской конвенцией 1961 года. И Чехия, и подавляющее большинство других государств связаны соответствующими обязательствами, которые они должны неукоснительно выполнять. И любое нарушение — это нарушение общепризнанного принципа международного права».

В такой ситуации, как пояснил Лабин, возникает вопрос: как реагировать на подобные проявления. Есть несколько возможностей правовой защиты. Во-первых, можно воспользоваться судебной защитой и передать этот вопрос на рассмотрение полномочного международного суда. Это долгая процедура, но, как полагает профессор, этот вопрос надо прорабатывать и иметь его в виду.

«Конфискация российской собственности была бы воровством, и чтобы соблюсти приличия, говорят о заморозке, — объяснил правовед. — Юридически здесь есть отличия, поскольку заморозка не предполагает лишения прав собственности на имущество, а лишь ограничивает и делает невозможным её использование. Право собственности предполагает триаду: владение, пользование и извлечение полезных свойств. Заморозка не прекращает владения, но распоряжаться этой собственностью становится фактически невозможно. Это создаёт неудобства и нарушает права собственника».

Поэтому второй способ, на который указал Лабин, — это ответные меры, предполагающие заморозку такого же объёма прав на имущество, которое принадлежит государственным органам Чехии на территории Российской Федерации.

Профессор считает, что так можно делать до тех пор, пока правонарушения, совершаемые Прагой в отношении РФ, не прекратятся.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным Чешского информационного агентства, власти этой восточноевропейской страны поддержали внесение в национальный санкционный список Чехии компании по управлению российскими активами за рубежом — ФГУП «Госзагрансобственность».

Как следствие, любая коммерческая деятельность указанной компании, включая сдачу в аренду, стала в Чехии незаконной.

Комментируя такие демарши Праги, Песков заявил, что они вызывают недоумение. По его мнению, следует проанализировать ситуацию, чтобы минимизировать риски.

Летом 2023 года Песков заявлял, что российские инвесторы готовят групповой иск в суд для разблокировки активов. По его словам, предприниматели и само государство — все были ограблены на Западе, но «за свои права и свою собственность нужно бороться».