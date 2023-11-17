Прага, 17 ноября, 2023, 09:38 — ИА Регнум. В Чехии уже опломбировали часть принадлежащей России недвижимости. Об этом 17 ноября сообщило чешское агентство ЧТК.

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Издание уточнило, что пломбы на зданиях поставили 16 ноября. В частности, чешские власти заблокировали здания бывшей школы в Праге и бывшего консульства в Карловых Варах. При этом на здание посольства России, резиденцию посла и ещё два объекта диппредставительства РФ ограничительные меры не распространяются.

«Замораживание российской госсобственности стало следствием внесения компании по управлению российской недвижимостью за рубежом в национальный санкционный список Чехии, которое было одобрено правительством в среду [16 ноября]», ― пояснил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Он уточнил, что речь идёт о примерно 70 объектах недвижимости, расположенных в основном в Праге, Центральной Чехии и Карловых Варах.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД Чехии Ян Липавский 15 ноября заявил, что правительство республики одобрило заморозку российской госсобственности. Чешские власти по его предложению решили внести в санкционный список ФГУП «Госзагрансобственность». Он добавил, что эта компания непосредственно подчиняется управлению делами президента России и занимается российскими активами за рубежом.

Липавский указал на то, что внесение предприятия в чёрный список в Чехии означает заморозку всех его активов, в том числе находящихся под его управлением.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такое решение правительства Чехии незаконно и вызывает недоумение в Кремле. Он подчеркнул, что все российские объекты, которые могут быть в стране в собственности России, за исключением тех, которые имеют дипломатический статус, находятся под угрозой.