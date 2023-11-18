Вашингтон, 18 ноября, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Американский предприниматель, миллиардер, основатель Tesla и SpaceX, владелец социальной сети Х (ранее Twitter) Илон Маск пообещал, что владеющая платформой компания 20 ноября подаст «термоядерный» иск против всех организаций и компаний, которые выступили против него после его якобы антисемитских высказываний.

ТАСС/EPA/TOLGA AKMEN Илон Маск

«В понедельник за долю секунды будет открыт иск. X Corp подаёт термоядерный иск против СМИ и всех, кто участвовал в этом мошенническом нападении на нашу компанию», — написал он в соцсети Х.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября американская корпорация Apple и компания IBM приостановили все рекламные проекты в соцсети Х. Они приняли такое решение после скандала из-за публикации одного из пользователей соцсети. Маск согласился с высказыванием о том, что еврейские сообщества якобы продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. Предприниматель назвал это заявление полностью правдивым.

К этой публикации негативно отнеслись в Белом доме, потребовав от Маска не «продвигать антисемитизм и расизм». Отвечая на это, гендиректор Х Линда Якарино напомнила о предпринимаемых соцсетью мерах противодействия дискриминации и антисемитизму.

Компания Walt Disney 17 ноября из-за комментария Маска также приостановила размещение рекламы в соцсети Х, поддержав решение компаний IBM и Apple. При этом официального объявления о таком решении пока не было.

Позднее в этот же день кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate присоединились к решению Walt Disney остановить размещение рекламы в соцсети Х из-за слов Маска.