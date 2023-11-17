Вашингтон, 18 ноября, 2023, 00:55 — ИА Регнум. Американская корпорация Apple и компания IBM приостановили все рекламные проекты в социальной сети X (бывшая Twitter) после комментария владельца ресурса Илона Маска о евреях. Об этом 17 ноября сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Free-Photos Компания Apple

Решение было принято после скандала с комментарием Маска к публикации одного из пользователей соцсети. Миллиардер согласился с тезисом пользователя, что «еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя».

«Вы, на самом деле, говорите правду», — написал Маск в комментарии к публикации.

В Белом доме негативно отнеслись к возникшей ситуации и потребовали не продвигать антисемитизм и расизм. В ответ гендиректор Х Линда Якарино указала на предпринимаемые соцсетью меры противодействия дискриминации и антисемитизму, которым, по её словам, нет места в мире.

Как отмечает агентство Bloomberg, к протесту Apple и IBM присоединилась американская медиакомпания Lionsgate.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский миллиардер и предприниматель Илон Маск не сдержал обещание предоставить сектору Газа услуги спутниковой связи. Министр связи Палестины Ицхак Сидр предположил, что отказ от предоставления услуг спутниковой связи произошёл «после угроз со стороны Израиля».