Вашингтон, 18 ноября, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate присоединились к решению Walt Disney остановить размещение рекламы в социальной сети X, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску. Об этом 17 ноября пишет издание Hollywood Reporter.

Daniel Oberhaus Илон Маск

Аналогичное решение приняли такие крупные транснациональные корпорации, как IBM и Apple. Бойкотирование социальной сети Х, принадлежащей Маску, началось после публикации американским предпринимателем комментария, в котором он согласился с высказыванием пользователя, написавшего, что еврейские сообщества продвигают в отношении «белых людей» ту же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя.

На комментарий Маска обратил внимание Белый дом и выдвинул требование прекратить антисемитизм и расизм.

На критику в свой адрес Маск ответил, что заблокирует в социальной сети Х любого, кто выступит в поддержку геноцида в отношении какой-либо из групп на принадлежащей ему интернет-платформе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американская корпорация Apple, компания IBM и американская медиакомпания Lionsgate приостановили все рекламные проекты в социальной сети X после поддержки её владельцем Илоном Маском тезиса одного из пользователей о евреях.

Позднее к решению приостановить размещение рекламы в соцсети Х присоединилась компания Walt Disney.