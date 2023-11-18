Вашингтон, 18 ноября, 2023, 05:40 — ИА Регнум. Размещение рекламы приостановила в социальной сети Х (бывшая Twitter) компания Walt Disney из-за комментария владельца ресурса американского миллиардера Илона Маска о евреях. Об этом 17 ноября сообщило издание Hollywood Reporter.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Таким образом Walt Disney поддержала решение компаний IBM и Apple, приостановивших размещение рекламы в соцсети в связи со скандалом, вызванным комментарием Маска. Миллиардер поддержал публикацию одного из пользователей соцсети, написавшего, что «еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя». Маск написал, что это утверждение полностью правдивое.

Официального объявления Walt Disney о приостановке сотрудничества с соцсетью Х пока не было. При этом Walt Disney, как и Apple, является одним из крупнейших рекламодателей в принадлежащей Маску соцсети. Отказ от сотрудничества вызвал обеспокоенность у руководства Х.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американская корпорация Apple и компания IBM приостановили все рекламные проекты в социальной сети X после скандала, вызванного комментарием владельца ресурса Илона Маска о евреях.

В свою очередь гендиректор Х Линда Якарино указала на предпринимаемые соцсетью меры противодействия дискриминации и антисемитизму, которым, по её словам, нет места в мире.