Москва, 17 ноября, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Российское правительство отменяет временные ограничения на экспорт бензина из России. Решение принято в связи с насыщенным внутренним рынком, сообщила 17 ноября пресс-служба Минэнерго.

«Правительством принято решение по снятию с 17 ноября временного запрета на экспорт автомобильного бензина», — говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что запрет на экспорт бензина снят с целью недопущения разгрузки НПЗ и обеспечения высоких уровней производства топлива. В ведомстве подчеркнули, что продолжат мониторить цены на топливо. При необходимости Минэнерго примет оперативные меры на российском рынке.

Решение об отмене запрета приняли после насыщения внутреннего рынка топливом и создания профицита предложения.

Как сообщало ИА Регнум, соответствующий запрет на экспорт топлива Россия ввела 21 сентября в рамках комплекса мер по стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке. В результате, с начала запрета экспорта биржевые оптовые цены на бензин существенно снизились. По данным Минэнерго, запасы автомобильного бензина составляют около двух млн тонн.

Эксперты отметили, что меры обусловлены в том числе действиями «серых экспортёров», которые покупали товар с биржи и везли на экспорт, создавая тем самым ажиотаж внутри страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в августе связал рост цен на бензин с инфляционными процессами. Глава российского государства 12 сентября также заявил, что правительство своевременно не отреагировало на изменения на мировом рынке, связанные с ростом цен на нефть.

При этом в Минсельхозе 6 сентября заявили, что топливо не только сильно подорожало, но его нехватка грозит сорвать полевые работы.