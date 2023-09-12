Владивосток, 12 сентября, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Правительство России своевременно не отреагировало на изменения на мировом рынке, связанные с ростом цен на нефть, но теперь в целом договорилось с производителями о дальнейших действиях. Об этом заявил президент Владимир Путин 12 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Известия/ Дмитрий Коротаев

Он отметил, что не так давно были приняты решения, направленные на удержание паритета между ценами внешнего и внутреннего рынка. Потом эти механизмы отменили. Речь идёт о регулируемой позиции, своя позиция есть у главы «Роснефти» Игоря Сечина, пояснил президент.

«Но в целом производители и правительство между собой договорились, как они будут действовать в ближайшее время», — сказал Путин.