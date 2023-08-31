Москва, 31 августа, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Цены на бензин и потребительские товары связаны с инфляционными процессами. Президент России Владимир Путин регулярно обсуждает эту тему с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.

Евгений Одиноков/РИА Новости

Комментируя рост цен на бензин, зафиксированный Росстатом, и возможное повышение цен на потребительские товары, он напомнил об инфляционных процессах.

«Инфляция сейчас чуть-чуть выше целевого уровня, но тем не менее речь идёт о достаточно низком уровне инфляции», — отметил представитель Кремля.

Тему, связанную с ценами, Путин держит у себя в поле зрения и постоянно обсуждает с правительством, сказал Песков.

Росстат зафиксировал рост средних потребительских цен на бензин с 21 по 28 августа на 26 копеек — до 54,54 рубля за литр. Топливо марки Аи-92 стало стоить в среднем 50,42 рубля за литр (+19 копеек), Аи-95 — 55,07 рубля (+22 копейки), Аи-98 — 66,52 рубля (+55 копеек), а дизельное топливо — 60,84 рубля (+81 копейка). Бензин подорожал в 76 регионах России.

Как сообщало ИА Регнум, профессор базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков факультета экономических наук ВШЭ Евгений Коган полагает, что руководству России следует стабилизировать рубль на серьёзный срок, чтобы не допустить постоянного роста цен.