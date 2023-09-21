Москва, 21 сентября, 2023, 14:32 — ИА Регнум. В России ввели временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Такие меры правительство приняло для стабилизации внутреннего рынка. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе правительства.

«Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке», ― говорится в сообщении.

Дополнительных деталей ограничений не приводится. При этом указано, что ограничения помогут насытить внутренний рынок топлива и тем самым снизить цены для потребителей.

Ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство увеличило нормативы поставок бензина и дизтоплива на биржу. Также проводят ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объёмов.