Москва, 17 ноября, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Украинская армия на неделю на купянском направлении потеряла убитыми и ранеными более 575 бойцов. Об этом 17 ноября в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что такие потери Вооружённые силы Украины (ВСУ) понесли в период с 11 по 17 ноября.

Также на купянском направлении российские военные на неделю отразили 26 атак ВСУ и продолжили улучшать положение по переднему краю.

«Ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 30-й, 54-й, 57-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки, Тимковки и Загоруйковки Харьковской области», ― доложил представитель оборонного ведомства.

Также ВСУ потеряли в боях два танка, десять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября в Минобороны сообщили, что российская армия уничтожила склад боеприпасов бригады спецназначения ВСУ в Харьковской области. Объект находился в районе города Волчанск.

На следующий день издание «Военное обозрение» сообщило о том, что российские танкисты прорвали оборону украинской армии около села Ивановка под Купянском. Подразделения 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ выдвинулись вперёд после массированного артиллерийского удара. Российские военные перерезали дорогу Ивановка — Кисловка и смогли на нескольких участках выйти к железнодорожному полотну.

За сутки 15 ноября на купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах Синьковки и Загоруйковки Харьковской области. Потери украинской армии составили до 110 военных.