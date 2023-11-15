Москва, 15 ноября, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили склад боеприпасов бригады спецназначения ВСУ в Харьковской области. Об этом 15 октября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Полегенько/ТАСС

По словам военного, на купянском направлении в рамках контрбатарейной борьбы были нанесены удары по артиллерийской системе М777 и гаубице М114, САУ «Гвоздика», орудию Д-20, а также по радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 украинских войск.

«Также в районе города Волчанска Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Конашенков рассказал, что российские силы ПВО за минувшие сутки сбили истребитель МиГ-29 ВСУ. По его словам, за это время они также сбили 30 украинских дронов и перехватили семь снарядов РСЗО для HIMARS.

Позднее в этот же день официальный представитель Минобороны заявил, что украинская армия за сутки потеряла до 210 бойцов на краснолиманском и купянском направлениях в зоне СВО. Войска группировки «Запад» успешно отразили две атаки штурмовых групп ВСУ у Синьковки в Харьковской области, добавил он.