Купянск, Украина, 16 ноября, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Российские танкисты прорвали оборону украинской армии около села Ивановка под Купянском в Харьковской области. Об этом 16 ноября сообщило издание «Военное обозрение» (ВО).

Павел Лисицын/РИА Новости

«Украинские паблики сообщают о том, что российские войска прорвались в районе населённого пункта Ивановка на купянском направлении. В сообщениях говорится о том, что после массированного артиллерийского удара вперёд выдвинулись подразделения 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас юго-западнее Ивановки идут боевые действия, в ходе которых российские военные перерезали дорогу Ивановка — Кисловка и смогли на нескольких участках выйти к железнодорожному полотну.

Российские танкисты пытаются развить успех, двигаясь в направлении железнодорожной станции Шапаровка, которая находится на расстоянии около километра от автодороги Кременная — Купянск, отметило издание.

«Серая зона в районе Ивановки перешла под контроль российских войск вместе с позициями первой линии обороны ВСУ. Противник вынужден действовать на второй линии обороны, которая проходит вдоль железнодорожного полотна, в том числе на участке Кисловка-Песчаная», — говорится в публикации.

Отмечается также, что параллельно российские войска ведут огонь по расположенным севернее Купянска частям ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российская армия уничтожила склад боеприпасов бригады спецназначения ВСУ в Харьковской области. По его словам, уничтоженный украинский склад находился в районе города Волчанска.