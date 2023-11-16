ВСУ за сутки потеряли на двух направлениях 285 военных
ВСУ за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях 285 военных
Москва, 16 ноября, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Подразделения украинской армии за последние сутки потеряли до 285 военнослужащих на купянском и краснолиманском направлениях в зоне проведения специальной военной операции, заявил 16 ноября на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Иван Шилов ИА Регнум
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