Москва, 16 ноября, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Подразделения украинской армии за последние сутки потеряли до 285 военнослужащих на купянском и краснолиманском направлениях в зоне проведения специальной военной операции, заявил 16 ноября на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

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